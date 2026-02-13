Почему даже идеальная пластика может разрушить ожидания пациента

В пластической хирургии часто возникает противоречие: хирург сделал всё возможное и невозможное, с медицинской точки зрения — идеально, а пациент недоволен. И проблема почти всегда не в операции, а в том, что ожидания от результата были слишком далеки от того, что получилось в реальности.

© runews24.ru

В комментарии RuNews24.ru профессор Тигран Алексанян подчеркнул, что грамотная подготовка и реалистичный настрой помогают избежать разочарования и достичь гармонии между желаемым и возможным.

Известный интернет-мем «ожидание-реальность» очень точно показывает, как наши идеализированные представления могут отличаться от итога. То же происходит и пластической хирургии. Люди видят в соцсетях «отфотошопленные» картинки и истории про «превращение в богиню», и ждут от хирурга чуда. А когда чудо не случается — расстраиваются. Только вот операция — это медицинская процедура, у которой есть свои риски.

«Первый и ключевой шаг к удовлетворенности результатом — адекватная постановка целей. Необходимо понимать, что может и чего не может исправить хирургия. На первичной консультации стоит детально обсудить с врачом ожидаемый эффект, ограничения, связанные с индивидуальными особенностями, а также возможные осложнения. Четкое взаимопонимание между пациентом и хирургом на этом этапе — залог дальнейшего психологического комфорта», — рассказал эксперт.

Тигран Алексанян пояснил, что при выборе хирурга важно смотреть не только на дипломы. Необходимо, чтобы специалист честно говорил со своим пациентом. Хороший врач не будет обещать золотые горы, а сразу скажет, что можно сделать, а что нет. Объяснит, как будет проходить операция, что будет использовать. При этом не нужно стесняться просить фото пациентов с похожей внешностью, чтобы понять, на что действительно можно рассчитывать.

Сегодня существуют инструменты, в частности компьютерное 3D-моделирование, которые помогают врачу и пациенту лучше понять друг друга. По сути у них есть возможность не только оценить будущий результат, но и принять совместное решение. Если тот образ, который был смоделирован с помощью 3D, расходится с ожиданиями, у человека всегда есть время обсудить нюансы с хирургом, после чего скорректировать план процедуры. Такой подход помогает избежать разочарования от возможного итога.

Эксперт также отметил, что хирургия способна изменить внешность, но не личность и жизненные обстоятельства.

«Работа над самооценкой и принятием себя до операции не менее важна, чем сама процедура. Пациент должен быть готов к изменениям не только в зеркале, но и в собственном восприятии, что требует определенной психологической зрелости», — подчеркнул профессор Алексанян.

Он также указал на то, что операция — лишь начало пути. Конечный результат во многом определяется реабилитацией после процедуры. Важно соблюдать все рекомендации врача, набраться терпения и понимать, что окончательный эффект будет заметен не сразу.

Результат пластической операции зависит от двух вещей: профессионализма хирурга и настроя самого человека. Чтобы остаться довольным, важно с самого начала трезво оценивать возможности медицины, обсуждать с врачом все сомнения и быть внутренне готовым к переменам. В этом случае операция принесет не разочарование, а реальное улучшение качества жизни.