Спасти длину: что делать, если кончики секутся
Секущиеся кончики — настоящая проблема. С ней сталкивается каждая вторая (если не первая) девушка. И, казалось бы: что волосам не нравится? И шампунь щадящий используем, и кондиционер с маской наносим, и уже даже ложимся спать с высушенными волосами.
Но все равно секущиеся кончики пробиваются и портят весь вид. Можно ли с этим что-то сделать? Можно! Только главное соблюдать регулярность.
Почему секутся кончики
Не заметить секущийся волос сложно. Он разделяется на две и более частей, которые тоже могут разделиться еще на несколько. Кончик не гладкий, напоминает корни дерева, и все портит. И дело здесь не только в эстетике. Страдает здоровье волос, потому что игнорирование проблемы может привести к ломкости с последующими вытекающими. Волосы будут обламываться, ни о какой косе до пят и речи быть не может.
Причин появления секущихся кончиков может быть много:
- Недостаток жидкости в организме;
- Дефицит витаминов, минералов, аминокислот и полезных жиров;
- Частое окрашивание, химическая завивка и агрессивные процедуры;
- Регулярное использование фена, плоек и утюжков без термозащиты;
- Неподходящие средства ухода и шампуни с агрессивными компонентами;
- Жесткая вода;
- Грубое вытирание полотенцем;
- Интенсивное расчесывание;
- Слишком тугие прически, жесткие резинки и заколки;
- Отсутствие защиты от солнца, ветра и мороза.
Боремся с проблемой комплексно
Тут на помощь приходит и домашний уход, и салонные методы.
«Запечатываем» кончики
Обязательно используйте специальные несмываемые средства, которые «запечатывают» кончики. Они создают тонкую защитную пленку, удерживают влагу и выравнивают поверхность волоса, визуально избавляя от посечения. Полностью, увы, продукты кончики не склеят. В составе средств обычно присутствуют силиконы, растительные масла, кератин, протеины и витамины, которые питают и укрепляют волосы, предотвращая ломкость и расслаивание. Наносить их лучше после каждого мытья, тщательно сдабривая кончики, чтобы волосы оставались эластичными и гладкими.
Стрижка
Понимаем, это выход не для всех. Зато быстро и действенный метод. Мастер срезает поврежденную часть и избавляет от секущихся кончиков. В идеале, использовать стрижку горячими ножницами. Она дополнительно «запаивает» кончики нагретым инструментом. Это уменьшает ломкость и делает волосы более гладкими на некоторое время. Стрижку рекомендуется повторять каждые 2-4 месяца в зависимости от скорости отрастания и состояния волос.
Ламинирование
Процедура покрывает каждый волосок защитной пленкой. Ламинирование визуально сглаживает кончики, делает волосы блестящими и более плотными, облегчает расчесывание и снижает пушение. Только учтите, что ламинирование не лечит секущиеся кончики, а создает временный косметический эффект (но хоть что-то, если не хотите стричь). Обычно процедуру повторяют каждые 1-2 месяца для поддержания результата.
Экранирование
Салонный метод, который по результату схож с ламинированием. Но главное отличие: питательные компоненты проникают в структуру волоса и действуют изнутри изнутри. Волос становится плотнее, меньше ломается и выглядит ухоженным. Экранирование имеет накопительный эффект: при регулярном повторении волосы постепенно приобретают более здоровый внешний вид, а риск сечения уменьшается.
Кератиновое восстановление
С помощью кератина заполняются поврежденные участки волоса и выравнивается поверхность. Процедура разглаживают волосы по всей длине, «запаивает» секущиеся кончики, делает пряди эластичными и менее подверженными ломкости. Эффект заметен сразу, но он временный и требует повторения. Важно учитывать состав: некоторые формулы содержат формальдегид, поэтому процедуру следует доверять только профессионалам.
Ботокс для волос
Восстановительная процедура, направленная на питание и увлажнение волос изнутри. Средство содержит витамины, аминокислоты и гиалуроновую кислоту. Ботокс делает волосы плотнее, более упругими и гладкими, предотвращает дальнейшее расслоение кончиков. В отличие от ламинирования, ботокс не создает только внешнюю пленку, а действительно улучшает структуру волоса.
А можно предотвратить сечение кончиков?
Гарантировать ничего не можем, но минимизировать появление секущихся кончиков все-таки варианты есть. Тут придется пересмотреть свой ежедневный уход.
- Не сушите волосы на максимальной температуре (в идеале использовать холодный воздух) и всегда используйте термозащиту. По возможности сокращайте частоту горячих укладок.
- После мытья волос обязательно используйте бальзам или кондиционер.
- Регулярно пользуйтесь несмываемыми средствами для питания и увлажнения волос.
- Не трите интенсивно волосы полотенцем. Аккуратно промокайте длину, лучше всего не махровым полотенцем, а шелковым или эвкалиптовым. Хлопчатобумажная футболка тоже подойдет.
- Не расчесывайте мокрые волосы и не тяните пряди. Начинайте с концов, постепенно поднимаясь выше. Это снижает ломкость и предотвращает расслоение кончиков.
- Солнце, мороз и ветер повреждают структуру волос, поэтому важно носить головные уборы по сезону. Летом не забывайте наносить на пряди солнцезащитное средство.
- На ночь длинные волосы лучше собирать в свободную косу, чтобы уменьшить трение.
Если регулярно окрашиваете волосы, делайте это не чаще, чем раз в 2 месяца. В промежутках между окрашиванием не забывайте про питательные и восстанавливающие маски.
Сбалансированное питание, достаточное потребление белка, витаминов и воды напрямую влияют на состояние волос. При выраженных дефицитах стоит проконсультироваться со специалистом.