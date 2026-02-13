Звезда «Золушки» показала свои волосы после неудачного осветления

Американская певица и актриса Камила Кабельо показала волосы через два года восстановления после неудачного осветления. Публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда фильма «Золушка» продемонстрировала отросшие пряди натурального темного оттенка.

«Прошел год [борьбы за здоровье волос], но мои локоны только теперь начали прощать мне окрашивание. Девушки с темными волосами, которые снова обратили внимание на здоровье своих волос, комментируют, будто это групповая терапия», — подписала она.

Известно, что в феврале 2024 года Кабельо впервые вышла в свет с волосами оттенка платиновый блонд. В своих интервью знаменитость объясняла, что причина внешних изменений в необходимости перемен.

«Мне кажется, весь этот год был посвящен темам "игры", "трансформации", переменам и смелости. Я подумала: "Физические изменения должны этому соответствовать"», — признавалась артистка.

В ноябре 2025 года Ким Кардашьян также пожалела, что перекрасила волосы ради образа Мэрилин Монро для Met Gala. Предпринимательница появилась на звездном балу в платье, в котором Монро выступала перед экс-президентом США Джоном Кеннеди в 1962 году.