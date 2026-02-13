Какую пластику не стоит делать после 40 лет

Блефаропластика, которая была бы эффективна в 30 лет, после 40 может решить только часть задачи, а иногда даже ухудшить ситуацию. Об этом «Газете.Ru» врач-пластический хирург Олимп Клиник Анастасия Шугуфа.

«Когда кожа верхних век начинает нависать, создается ощущение, что проблему можно решить удалением избытка мягких тканей. Но после 40 лет причина «тяжелого» взгляда чаще всего заключается не в лишней коже, а в опущении бровей. И если при таких условиях выполнить только верхнюю блефаропластику, можно получить два негативных сценария: недостаточный эффект и неестественный вид», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что во избежание осложнений врач должен верно определить показания к операции.

«Логичнее всего здесь провести комплексное вмешательство: сначала делается эндоскопическая подтяжка верхней трети лица, которая вернет бровь в анатомически правильное положение. А уже после — деликатная жиросберегающая верхняя блефаропластика с доформированием борозды верхнего века и, при необходимости, минимальным иссечением кожных избытков. Иногда удается вообще обойтись без удаления кожи», — объяснила врач.

Хирург отметила нижнюю блефаропластику как неудачную операцию для 40 лет.

«Многие пациенты уверены, что если появились грыжи под глазами, их просто нужно вырезать. Но после 40 лет этот подход не всегда работает, поскольку происходит разобщение жировых пакетов и их опущение, и операции, направленные только на удаление жира, нередко дают обратный эффект. К чему может привести такая операция: появляется эффект запавших глаз; усиливается рельеф нижнего орбитального края («скелетизация»); лицо выглядит более уставшим и даже болезненным; при избыточном иссечении кожи повышается риск осложнения — эктропиона (выворота нижнего века)», — поделилась Шугуфа.

По ее мнению, неудачной операцией поле 40 лет также может стать изолированная липосакция.

«Жировые отложения на животе, боках или бедрах часто воспринимаются как проблема, которую можно решить липосакцией. При этом после 40 лет ключевой вопрос заключается не только в объеме жира, но в и эластичности кожи, ведь после удаления жировой ткани кожа может просто не сократиться: появляются неровности, бугристость, складки и обвисание», — высказалась она.

Врач перечислила способы, как снизить риск последствий после подобной операции.