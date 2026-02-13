Ведущий «Модного приговора» отметил тренд на неряшливость у мужчин

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, отметил тренд на неряшливость у мужчин. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Тренд на неряшливость, который задало мужское шоу Prada fall26, однозначно набирает обороты! Вот, к примеру, Coach продемонстрировали коллекцию, где главными фишками стали: вывернутые наизнанку жакеты; мятые платья и пиджаки; «грязные» и словно поношенные вещи; потертые куртки и рваные кеды; оторванные подолы юбок», — отметил Рогов.

В январе ведущий «Модного приговора» в Telegram-канале объяснил, как носить самый трендовый свитер года. По его словам, самый актуальный узор сезона — скандинавский. В подборку нетривиальных вариантов стилизации таких свитеров с подобным арнаментом он отнес кожаный ремень поверх свитера; комбинацию со спортивными трениками; объемный свитер с рубашкой и классической черной юбкой-карандашом.

На днях стилисты рассказали, что весной в тренде будут свитеры в морском стиле, особенно актуальны широкие полосы, контрастные сочетания оттенков и слегка свободный крой.