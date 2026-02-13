Памела Андерсон пришла на Неделю моды в Нью-Йорке без макияжа

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в естественном виде посетила показ люксового бренда Tory Burch, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Материал и кадры публикует Daily Mail.

58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» вышла в свет в черной блузе, белой плиссированной юбке с разрезом и накинутом на плечи коричневом пальто.

Помимо этого, артистка надела капроновые колготки, лаковые туфли-лодочки в тон и воспользовалась маленькой черной сумкой. В то же время манекенщица отказалась от макияжа и сделала объемную прическу с крупными локонами.

В октябре 2025 года Памела Андерсон раскрыла неожиданные плюсы отказа от макияжа. Актриса признавалась, что у нее стало больше свободного времени и уверенности в себе. Однако она добавила, что прийти к решению об отказе от косметики ей было непросто.