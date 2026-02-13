Жену Джастина Бибера раскритиковали за выход в «голом» платье

Жену Джастина Бибера, модель Хейли, пришла на премьеру «Грозового перевала» в Сиднее. Об этом сообщает Elle.

Хейли Бибер предпочла для выхода черное «голое» платье из кружева с разрезами и глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж с розовой помадой. Однако модель раскритиковали за «изменившуюся фигуру» и «неправильный выбор» платья.

Накануне 29-летняя Хейли Бибер стала героиней новой коллекции бренда DKNY. На одном из кадров модель предстала в черном бюстгальтере, который дополнила жакетом, широкими джинсами и ботинками. Манекенщица повязала на пояс полосатую рубашку и надела очки. Звезде уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж в естественном стиле.

На прошлой неделе Хейли Бибер приняла участие в новой рекламной кампании бренда косметики Rhode, который продала в конце мая 2025 года. Модель позировала в белом бомбере, трусах, высоких носках и лыжных ботинках. На одном из фото манекенщица лежала в сугробе и держала блеск для губ в руке. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.