Россиянки стали чаще делать себе подарки на 14 февраля

Больше половины опрошенных россиянок решили подарить сами себе подарки на День всех влюбленных. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Азбуки вкуса».

По данным ритейлера, больше половины опрощенных свободных девушек готовы порадовать себя подарком. Причем каждая третья из них намерена сделать это обязательно.

«Среди опрошенных женщин из двух категорий — в отношениях (в том числе, замужних) и свободных. Выяснилось, что для большинства это не «болезненная» дата, а повод провести вечер в комфортном формате», — рассказали эксперты.

Они также отметили, что девушки назвали эмоции и атмосферу — главным критерием подарка.

«Стоимость и практичность оказались менее значимыми. При выборе формата празднования каждая третья назвала гастрономические категории (десерты, деликатесы) и еще часть — впечатления. Среди женщин в отношениях самым популярным сценарием стал романтический ужин дома, который заметно опережает поход в ресторан. Праздник все чаще проходит в камерной, домашней атмосфере. При этом больше половины женщин в парах планируют дарить подарки, чаще всего выбирая символический формат», — заявили аналитики.

При выборе подарка любимому, по данным опроса, чаще всего отмечали гастрономические категории и практичные варианты. В собственных ожиданиях (множественный выбор) лидируют впечатления, романтический подарок, внимание и забота.