Россиянки стали чаще делать себе подарки на 14 февраля
Больше половины опрошенных россиянок решили подарить сами себе подарки на День всех влюбленных. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Азбуки вкуса».
По данным ритейлера, больше половины опрощенных свободных девушек готовы порадовать себя подарком. Причем каждая третья из них намерена сделать это обязательно.
«Среди опрошенных женщин из двух категорий — в отношениях (в том числе, замужних) и свободных. Выяснилось, что для большинства это не «болезненная» дата, а повод провести вечер в комфортном формате», — рассказали эксперты.
Они также отметили, что девушки назвали эмоции и атмосферу — главным критерием подарка.
«Стоимость и практичность оказались менее значимыми. При выборе формата празднования каждая третья назвала гастрономические категории (десерты, деликатесы) и еще часть — впечатления. Среди женщин в отношениях самым популярным сценарием стал романтический ужин дома, который заметно опережает поход в ресторан. Праздник все чаще проходит в камерной, домашней атмосфере. При этом больше половины женщин в парах планируют дарить подарки, чаще всего выбирая символический формат», — заявили аналитики.
При выборе подарка любимому, по данным опроса, чаще всего отмечали гастрономические категории и практичные варианты. В собственных ожиданиях (множественный выбор) лидируют впечатления, романтический подарок, внимание и забота.
«14 февраля остается значимой датой: большинство участниц относятся к нему позитивно и планируют дарить подарки. При этом праздник не воспринимается как соревнование в масштабе жеста. Женщины готовы участвовать в сценарии и тратить на него умеренный бюджет, но ценят прежде всего идею, внимание и атмосферу. Для них 14 февраля — это возможность создать теплый момент — в паре или для себя», — заключили они.