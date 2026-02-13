Знаменитая русская мошенница снялась для журнала в откровенном топе

Журнал Valus опубликовал новые фото русской мошенницы Анны Сорокиной, обманувшей американцев на сотни тысяч долларов, с откровенной съемки. Кадры появились на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

34-летнюю аферистку, называющей себя Анной Делви, запечатлели в лакированной мини-юбке и шубе. Кроме того, на ней присутствовал укороченный топ, который частично демонстрировал ее обнаженную грудь. При этом эффектный внешний вид преступницы дополняли солнцезащитные очки, оформленные белой оправой снизу.

© Соцсети

В январе журнал Valus показал фото обложки с Делви. Тогда она снялась в металлическом платье-сетке, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.