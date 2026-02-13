Мороз и солнце, день чудесный: как сделать трендовый макияж Après-Ski

Есть особая эстетика, которая рождается не в студиях визажистов, а на склонах заснеженных гор модного курорта — когда мороз щиплет щеки, а солнце щедро румянит нос.

Трендовый макияж отличается естественным эффектом живого лица, свежего воздуха и легкой небрежности. Главная цель манипуляций с косметикой и кистями — усилить природный румянец, добавить блеска коже и ясности взгляду. Визажист Любовь Брусницына рассказала, что и куда наносить, чтобы выглядеть так, словно вы буквально только что сняли лыжи.

Кожа, будто после мороза

База такого макияжа — максимально живая, напитанная кожа. Плотные тональные средства здесь не работают: они делают лицо слишком ровным по тону.

«Лучший выбор — легкие тинты, тональные флюиды, или увлажняющие BB-кремы. Сияние добавляют жидкие хайлайтеры или кремовые базы, нанесенные точечно: скулы, переносица, верх губы. Кожа должна выглядеть так, будто ее ласково коснулось солнце в горах, а не три слоя косметики», — рассказывает эксперт.

Холодный румянец

Румяна — центральный элемент образа в этой стилистике. Причем не деликатные, а заметные, как после катания на ветру. Оттенки — холодно-розовые, ягодные, клюквенные. Их наносят не только на яблочки щек, но и слегка уводят на переносицу — создается эффект «обветренного» лица. Текстуры лучше кремовые или гелевые: они дают естественную, влажную растушевку без пудровой сухости.

Глаза: естественность на максимуме

Горнолыжный макияж редко бывает сложным по технике, так что не стоит пытаться улучшить сияющие после прогулки задором глаза явной декоративностью.

«Подойдут сатиновые или влажные тени: шампань, ледяное золото, холодный розовый, светлый тауп. Их можно наносить пальцем, не стараясь достичь четкой формы. Ресницы — удлиненные, но без драматического объема», — советует визажист.

Брови и текстура лица

Макияж Après-Ski не терпит графики. Четко прорисованные брови сразу делают образ городским и слишком уж формальным. Брови лучше просто уложить гелем, сохранив натуральную форму. Можно добавить легкий оттенок, но, опять же, без жестких линий. В целом текстура косметики на лице должна оставаться мягкой: минимум пудры, максимум живых кремовых продуктов.

Губы: защита и блеск

Тут чем проще, тем лучше. Идеальны бальзамы с оттенком, глянцевые тинты, полупрозрачные ягодные помады. Можно добавить легкий блеск в центр губ — это создает ощущение мороза и влаги. Матовые текстуры здесь неуместны: они «сушат» образ и убирают эффект курортной легкости и беззаботности в образе.