Модельер назвал главные модные тренды на День святого Валентина

Кружево, винные оттенки и платки на голову стали главными трендами праздничных образов на 14 февраля. Об этом «Газете.Ru» рассказал модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.

Эксперты советуют сочетать женственность миди-платьев с комфортом трикотажа и не бояться светлых цветов на фоне русской зимы.

«На фоне показов Нью-Йоркской недели моды особую актуальность приобретают платки на голову и светло-голубой цвет — они создают романтичное настроение и гармонично сочетаются с зимними фактурами. Это не летняя легкость, а именно зимняя романтика с акцентом на мягкие ткани и уют», — пояснил эксперт.

По словам Еремкина, для русской зимы особенно актуальны насыщенные винные и бордовые оттенки, которые добавляют глубины образу, а также кружево — оно работает как деликатный акцент на рукавах, декольте или подоле платья.

«Кружевные детали сейчас используются не для создания откровенности, а для добавления текстурной сложности. Это может быть кружевная вставка на трикотажном платье или кружевные манжеты на однотонной блузе. Главное — соблюдать баланс между уютом и женственностью», — отметил стилист.

Для создания романтичного образа на 14 февраля эксперты МХПИ рекомендуют женщинам выбирать трикотажные платья длины миди в красных или винных тонах. Такие модели сочетают комфорт с элегантностью и отлично работают в условиях февральских морозов.

«Трикотажное платье миди — это оптимальное решение для романтического свидания в русскую зиму. Оно достаточно теплое для улицы и при этом не выглядит громоздко в помещении ресторана или кафе. Дополните образ кедами или ботильонами на низком ходу и кожаной сумкой — получится современный баланс романтики и практичности», — посоветовал Еремкин.

Стилист подчеркнул, что светло-голубой оттенок, который активно представлен в коллекциях этого сезона, особенно удачно сочетается с зимними аксессуарами — шерстяными платками, вязаными шапками, кожаными перчатками.

«Светло-голубой на фоне снега создает эффект свежести без холодности. Это может быть блуза под теплый жакет, шарф или даже пальто приглушенного небесного оттенка. Главное — выбирать сложные, немного припыленные тона, а не яркий беби-блю», — пояснил модельер.

Мужчинам на День святого Валентина эксперты рекомендуют ставку на комфортную элегантность. Свитшот или джемпер крупной вязки в сочетании с темными джинсами и шарфом создадут непринужденный, но продуманный образ.

«Для вечерних выходов подойдут свитшоты благородных оттенков — серого, темно-синего, бордового — в паре с качественным шарфом из шерсти или кашемира. Шарф в данном случае не просто защита от холода, а завершающий штрих, который придает образу собранность», — рекомендовал Еремкин.

Для естественного образа в морозную погоду стилист советует отдавать предпочтение спокойным цветам и матовым аксессуарам. Это помогает избежать излишней театральности и сохранить ощущение искренности праздника.