Возлюбленная Джейсона Стетхэма в платье-кольчуге вышла на публику

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, стала гостьей гала-ужина Vogue Forces of Fashion в Сиднейском оперном театре. Об этом сообщает Just Jared.

© кадр из фильма «Операция «Фортуна»»

Рози Хантингтон-Уайтли предпочла для выхода платье-«кольчугу» с разрезами на боках и спине. Волосы модели уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с золотыми тенями.

В декабре Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм стали гостями презентации художественной выставки сына певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи Рокко. Модель выбрала для закрытого мероприятия молочное макси-платье с глубоким декольте и зеленые остроносые туфли на каблуках. Образ манекенщицы дополнила сумка в тон к обуви. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой.

В январе Рози Хантингтон-Уайтли снялась в белом джемпере, меховой жилетке, леггинсах и пушистых ботинках. Модель добавила к образу меховую шапку и перчатки. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на фоне заснеженных гор.

