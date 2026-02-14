Эксперт рассказал, как грамотно тестировать косметику в магазине

Нижегородкам напомнили правила тестирования косметики в магазинах. Как рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, часто девушки красят губы прямо тестером, растушёвывают тени пальцем и проверяют тон «сразу на лицо» и при этом забывают про то, что ранее эту косметику уже пробовали на себе другие дамы.

Тестеры помад, тональников и кремов являются одними из самых загрязнённых предметов. Каждый день их трогают десятки людей, наносят на кожу рук и лица, часто даже на поврежденную кожу. При этом спирт в составе косметики не уничтожает все патогены и быстро испаряется — достаточно одного касания аппликатора к слизистой.

Таким путям девушки могут легко подцепить грибок, герпес, стафилококк и конъюнктивит.

Алексей Никонов предложил несколько правил здорового и грамотного тестирования косметики в магазине:

никогда не наносите тестер на губы и глаза;

используйте одноразовые аппликаторы (и только новые);

тестируйте средство на сгибе локтя, а не на лице;

после тестов обработайте руки антисептиком;

по возможности пробуйте мини-версии и пробники в упаковке.

