Возрождение романтизма: кружево, babydoll и мягкие фактуры SS26

Романтизм в сезоне SS26 выглядит взрослее и интереснее, чем привычные платья «на один выход». На подиумах он живет в деталях и фактурах.

Например, кружево как отделка и прозрачный слой, babydoll как форма (короткая, воздушная, почти игрушечная), стежка, тюль, вышивка, цветочный рисунок, пайетки. Важно, что все это подано не как костюм, а как игра с контрастами: нежное соседствует с четкими вещами из привычного городского гардероба.

Для ориентира можно вспомнить три очень разные подачи SS26. У Simone Rocha романтика проявляется через балетные объемы и тюль, стежку и завязки-бантики, плюс неожиданное «праздничное белье» в виде сияющего топа с кружевной окантовкой. Erdem транслирует нежность в кружевных накидках и воротниках, вышивке, цветочных тканях и театральных деталях. У Stella McCartney романтизм смещается в сторону вечернего варианта: экстра мини-платья в перьях, мягкие пастельные оттенки, легкая чувственность.

Ниже 8 способов носить этот тренд в обычной жизни так, чтобы он работал на вас, а не жил отдельно от вашего расписания.

1. Кружево как тонкий слой у лица

Самый простой способ вписать романтику в городской гардероб: берите кружевной топ или блузу, где кружево идет по вырезу, рукавам или воротнику, и «успокаивайте» вещь понятными формами: прямым жакетом, кардиганом, пальто-халатом. Визуально это дает ощущение «нарядности без повода», особенно если добавить аккуратные серьги-капли или браслет.

Практика: кружево красивее всего читается рядом с гладкими тканями: костюмной шерстью, сатином, бархатом. Бархат гасит лишнюю «сладость» и делает кружево более взрослым и глубоким.

2. Babydoll не только «платье», но и верхний слой

В SS26 babydoll хорош тем, что его можно трактовать как удлиненный топ. Попробуйте носить babydoll-платье поверх прямых джинсов или свободных брюк, как тунику. Сверху добавьте короткую куртку, жакет до талии или строгий тренч. Так романтика перестает быть «образом на один вечер» и становится частью дневного гардероба.

Для жизни: выбирайте модели без лишнего декора по всей поверхности. Пусть работает форма и ткань, а не бесконечные детали.

3. Юбка-комбинация плюс теплый верх

Если хочется романтики, но погода еще прохладная, выручает юбка из сатина или плотного шелка. Она дает движение, красиво «живет» при ходьбе и легко собирается в многослойные образы. Сочетайте ее с тонким шерстяным свитером, объемным кардиганом или жакетом. По обуви хорошо подойдут сапоги с гладким голенищем и вытянутым носом или аккуратные ботинки на шнуровке.

Деталь, которая подчеркивает разницу: вместо «случайной сумки» берите маленькую структурную или мягкую хобо, чтобы фактуры выглядели продуманно.

4. Пастельная стежка и завязки

В показах SS26 у Simone Rocha были пастельные стеганые комплекты и вещи с завязками, иногда поверх прозрачного слоя. В реальной жизни эту идею можно адаптировать через один предмет: стеганый жакет, легкое пальто-кимоно, юбку миди со стежкой. Сочетайте с базовыми вещами без активного декора: гладкий трикотаж, прямые джинсы, простая обувь.

Выглядит интереснее: когда завязки и банты поддержаны одной намеренной деталью, например серьгами с жемчугом или атласной лентой в волосах.

5. Прозрачность

Прозрачный слой работает как легкая «вуаль», которая дает образу объем, но не перетягивает внимание. В жизни его проще всего воспринимать как верхний слой на случай, когда хочется романтики без театра. Пусть под ним остается понятная база: комбинация, трикотажное платье-футляр, белая майка с прямыми брюками или даже джинсы с гладким топом. Тогда прозрачность выглядит уместно и дорого.

Еще один рабочий прием: поддержите идею одной деталью, например, жемчужными серьгами, тонкой цепочкой или миниатюрной сумкой на короткой ручке. Получается тот самый эффект «легкости», который заметен и не требует сложных усилий.

6. Банты и романтичная обувь

В SS26 встречаются заметная акцентная обувь, включая крупные банты (в том числе у Erdem в стилизации с женственными элементами). В реальной жизни работает правило одного акцента: или обувь с бантом, или кружево на блузе, или заметная фактура юбки. Если выбираете обувь, остальное лучше оставить приземленным: прямые брюки, однотонный свитер, пальто без лишнего декора.

По настроению: банты хорошо смотрятся и с джинсами, когда верх лаконичный, например белая рубашка и темный жакет.

7. Перья как «вечерний штрих», а не костюм

У Stella McCartney в SS26 перья встречались как эффектная отделка мини-платьев и подола. В жизни перья проще приручить в небольших количествах: манжеты, подол, мини-вставка, аксессуар. Если хочется носить днем, выбирайте перья в спокойном оттенке и соединяйте с гладкими вещами: строгий жакет, прямые джинсы, лаконичные туфли.

Да, с бархатом тоже красиво: бархат плюс перья дают богатую фактуру, но это, скорее, вариант на вечер.

8. Цветочный романтизм

У Erdem SS26 цветы и кружево часто выглядят как художественная работа. Переносим идею через один предмет: жакет с цветочным рисунком, платок, блуза с деликатной вышивкой. Секрет в том, чтобы сочетать это с «городской опорой»: темные прямые брюки, плотный деним, лаконичные сапоги, строгая сумка.

Быстрый прием для лица: если цветочный принт светлый, добавьте у лица небольшую контрастную деталь (например, темные очки или серьги из металла) и образ станет более собранным без усилий.

Главное, что стоит запомнить — романтизм SS26 хорошо работает, когда у него есть опора из привычных городских вещей: прямых брюк, денима, лаконичной верхней одежды, спокойной обуви. Тогда кружево, babydoll и мягкие фактуры смотрятся как стильный выбор, а не как костюм «по случаю».