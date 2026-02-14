Кейт Хадсон пришла на премию в платье с глубоким декольте

Актриса Кейт Хадсон стала гостьей церемонии вручения наград Гильдии художников по костюмам в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

© globallookpress

46-летняя Кейт Хадсон позировала в лавандовом платье с глубоким декольте, а на плечи накинула легкую шубу. Образ дополнили серебряные босоножки, чокер с бриллиантами и серьги. Актрисе сделали укладку с прямыми волосами и макияж с фиолетовыми тенями.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Кейт Хадсон показала фигуру в белом кружевном платье-миди с глубоким декольте и объемными бедрами, которое дополнила черными туфлями на каблуках. Актриса также надела массивные блестящие серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах с коричневыми стрелками.

До этого Кейт Хадсон посетила вечер, организованный в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса позировала перед фотографами в бежевой полупрозрачной блузке, под которую надела бюстгальтер в тон.