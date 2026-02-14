Джулия Фокс снялась в жакете и мини-юбке

Экс-девушка Канье Уэста, модель Джулия Фокс, вышла на публику на Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает AP News.

© globallookpress

Джулия Фокс позировала в черно-белом жакете и мини-юбке. Образ дополнила шляпа и колготки в горох. Модели также сделали макияж со стрелками и белыми тенями.

© Газета.Ru

До этого Джулия Фокс появилась на фестивале бренда Revolve в Термале, штат Калифорния. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бежевый кожаный корсет с поясом с подвязками, коричневое болеро, стринги, капроновые колготки и высокие сапоги на каблуках. Модель отказалась от штанов или юбки. Бывшая девушка Канье Уэста позировала перед фотографами с уложенными назад волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.