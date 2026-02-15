Актриса Дакота Джонсон появилась на публике с сумкой за 317 тысяч рублей

Звезда «Материалистки», актриса Дакота Джонсон, вышла на публику с трендовой сумкой. Об этом сообщает Vogue.

Дакота Джонсон появилась на публике в черных брюках, сером свитере и черной кожаной куртке. Образ дополнил красный шарф, солнцезащитные очки и сумка с леопардовым принтом от бренда Prada. Стоимость сумки составляет около 317 тысяч рублей.

Впервые сплетни об отношениях Дакоту Джонсон и Такера Пиллсбери возникли в декабре. Тогда папарацци засняли актрисы и рэпера на ужине при свечах в компании друзей. По информации издания TMZ, актриса прижималась к исполнителю во время беседы с товарищами.

4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и певец Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. Тогда источник рассказал, что в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.

В 2024-м уже появлялись слухи о расставании звезд. Тогда анонимный источник заявил таблоиду Daily Mail, что актриса и певец решили «двигаться дальше». Сообщалось, что Джонсон сняла помолвочное кольцо и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Позже актриса показала журналистам свое помолвочное украшение.