Дочь теннисиста Кафельникова показала лицо без макияжа и фильтров

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась у косметолога. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

27-летняя Алеся Кафельникова показала лицо без макияжа и фильтров. Модели нанесли маску на лицо во время процедуры. Она также была одета в одно полотенце.

В октябре Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood, который состоялся в Париже. Модель появилась на публике в платье с полупрозрачном верхом и объемной юбкой. Образ манекенщицы дополнили массивное колье и босоножки на каблуках. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Алеся Кафельникова вышла на публику в платье с разрезами по бокам, которое было украшено серебристыми стразами. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Манекенщица была запечатлена на закрытом мероприятии, организованном ливанским брендом Monot.