Певица Клава Кока продемонстрировала фигуру в купальнике в честь Дня святого Валентина. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя Клава Кока предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из лифа с декольте, украшенного стразами, и плавок. Певица также надела браслеты. Поп-исполнительница позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

«Твоя валентинка. В конце фото 18+...» — подписала пост знаменитость.

В январе Клава Кока призналась в эфире нового шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?», что не стала бы вступать в интимную близость ради успеха в карьере.

«У меня были варианты переспать с известным человеком и стать популярной. Это было еще задолго до того, как я попала в лейбл», — рассказала артистка.

Кока поделилась, что в начале карьеры искала различные возможности пробиться в эфир: ходила во все массовки телевизионных шоу, проходила различные кастинги и конкурсы.

Певица не стала скрывать, что однажды ходила домой к неизвестному мужчине, который представился ей продюсером. Кока познакомилась с ним по объявлению и не думала в тот момент, что мужчина планирует выйти с ней за рамки профессиональных отношений. Она заявила, что всегда придерживалась «сказочных ожиданий»: считала, что можно стать популярной и без того, чтобы с кем-то переспать.