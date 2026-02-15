Дочь Трампа снялась в золотом мини-платье

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фото с мужем, политиком Джаредом Кушнером.

Иванка Трамп поздравила подписчиков с Днем святого Валентина и в честь праздника показала совместные снимки с супругом. На одном из фото бизнесвумен позировала в золотом мини-платье и с кольцом с бриллиантом. Дочь президента США предстала с уложенными распущенными волосами и макияжем. Джаред Кушнер стоял в черной футболке, бархатном пиджаке и брюках.

«С Днем святого Валентина, влюбленные», — подписала пост звезда.

На прошлой неделе Иванка Трамп посетила благотворительное мероприятие фонда Curetivity, основанного ее братом Эриком Трампом и оказывающего поддержку детской исследовательской больнице Сент-Джуд. Бизнесвумен выбрала для закрытого мероприятия наряд, принадлежавшей ее матери Иваны. Она надела белое мини-платье, украшенное пайетками. Образ знаменитости дополнили серьги с бриллиантами, блестящий клатч и туфли на каблуках. Дочь Трампа уложила волосы в пучок и сделала вечерний макияж.