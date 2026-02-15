Кендалл Дженнер снялась в бюстгальтере, спустив трусы

Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер снялась, спустив трусы. Она опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Кендалл Дженнер показала бекстэдж с одной из недавних фотосессий. 30-летняя модель была запечатлена в черном бюстгальтере и трусах, которые она подняла каблуками туфель. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, контурингом, румянами и блеском для губ. Рядом с манекенщицей на полу лежал снимок, который являлся референсом кадру.

8 февраля Кендалл Дженнер была замечена на «Супербоуле» — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги. Мероприятие состоялось на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе, штат Калифорния. Модель выбрала для выхода на публику черный топ с глубоким декольте и короткими рукавами, голубые джинсы и солнцезащитные очки. Манекенщица распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.

До этого Кендалл Дженнер устроила откровенную фотосессию в спальне. На одном из кадров модель предстала перед камерой без одежды, прикрыв грудь одеялом.