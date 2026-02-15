Певица Вера Брежнева снялась в платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Вера Брежнева позировала в облегающем черном платье из бархата с глубоким декольте. Образ дополнил чокер с сердцем и длинные перчатки. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали объем у корней. Съемку певица приурочила к 14 февраля.

© Соцсети

© Соцсети

В декабре Вера Брежнева подвела итоги года и показала коллажи с фото, сделанными в каждом месяце. На одном из кадров поп-исполнительница позировала в черном лифе бикини в бассейне. Певица была запечатлена с собранными в пучок волосами и без макияжа. На другом фото артистка стояла в золотом топе в стразах и розовой объемной накидке. Она также выложила фото украшенной елки и свое селфи на улице.

На прошлой неделе Вера Брежнева снялась в кружевном нижнем белье и белой шубе. Певице также сделали укладку с локонами и легкий дневной макияж. Фотосессию она опубликовала в честь своего дня рождения.