Памела Андерсон появилась на публике в коротком платье-кейпе

Актриса Памела Андерсон появилась на публике на фестивале в Берлине. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя Памела Андерсон позировала в коротком платье-кейпе с цветочным принтом. Образ дополнили колготки, черные туфли, массивные серьги и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили мягкими локонами, при этом от макияжа она отказалась.

Впервые Памела Андерсон появилась с новым имиджем 30 сентября. Она стала гостьей светского мероприятия в Париже. Актриса вышла в свет в атласном платье цвета слоновой кости без рукавов от One Of.

Несколько недель назад Памела Андерсон пришла на закрытое мероприятие ювелирного бренда Pandora. Она предпочла для вечера черное мини-платье с золотистым воротником и кожаным поясом. Образ дополнил сет золотых подвесок и черные туфли на низком каблуке. Актриса также появилась со стрижкой с челкой. Она также отказалась от макияжа.