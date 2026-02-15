Дима Билан рассказал, как ему удается выглядеть молодо

Певец Дима Билан на пресс-подходе в рамках шоу «Я просто люблю тебя» рассказал, что вокал помогает ему выглядеть молодо.

© РИА Новости

«Секрет не только в моем гримере. Вокалист работает лицом, дыханием... Это звук и гимнастика лица, работаешь мимикой, все мышцы все время заряжены», — приводит корреспондент «Газеты.Ru» слова артиста.

Исполнитель также признался, что за его хорошей физической формой стоит стресс.

«Нервы съедают все жиры», — поделился певец.

В январе Дима Билан показал, как выглядел в юности. Артист опубликовал фото своего студенческого билета. Исполнителю было 17 лет, когда он был зачислен на первый курс в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных.

Билан родился в Усть-Джегуте, а его детство прошло в городе Майский Кабардино-Балкарской республики. Мать и отец певца Николай и Нина Беланы отдали сына в музыкальную школу для общего развития, не думая, что он выберет творческую профессию. Артист с малых лет выступал на различных фестивалях и побеждал в конкурсах.