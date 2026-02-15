Жена Джастина Бибера снялась без одежды

Жена певца Джастина Бибера, манекенщица Хейли Бибер, снялась без одежды во время поездки в Австралию. Знаменитость разместила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

29-летняя Хейли Бибер устроила фотосессию в своем номере в Сиднее. Модель сделала из полотенец топ и юбку. Манекенщица позировала с патчами под глазами и без макияжа на фоне панорамного окна.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Хейли Бибер приняла участие в новой рекламной кампании бренда косметики Rhode, который продала в конце мая 2025 года. Бизнесвумен позировала в белом бомбере, трусах, высоких носках и лыжных ботинках. На одном из фото манекенщица лежала в сугробе и держала блеск для губ в руке. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.

На днях Хейли Бибер стала гостьей гала-ужина Vogue Forces of Fashion в Сиднейском оперном театре. Она позировала в ванильном платье с глубоким декольте и голой спиной. Винтажный наряд модель предпочла из коллекции бренда Versace. Бибер также сделала аккуратный низкий пучок и вечерний макияж.