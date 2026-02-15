Магия розового: выбираем идеальный оттенок, который подойдет каждой

Часто розовый цвет считают слишком наивным и детским. Но на самом деле носить его можно тысячей способов в абсолютно разных стилях. Он может подходить практически всем — вне зависимости от внешности и предпочитаемой эстетики. Главное — найти свой оттенок. Как это сделать, нам рассказала персональный стилист Анна Притчина.

Как выбрать свой розовый

Самый простой принцип — ориентироваться на цвета, которые уже есть в вашей внешности.

«Обратите внимание на подтон кожи: он холодный или теплый? Цвет кожи чистый, прозрачный или более приглушенный с сероватым оттенком? В зависимости от этого и розовый должен быть разным: более холодным (с капелькой синего) или более теплым (уходящим в персиковый, в желтоватый)», — объясняет стилист.

По ее словам, чем ярче и контрастнее ваша внешность, тем более насыщенный оттенок розового она может выдержать. Идеальный цвет часто совпадает с естественным подтоном ваших губ.

Самый универсальный оттенок

Один из самых популярных тонов этой весны — нежно-голубой baby blue. В розовой палитре таким же универсальным можно считать baby pink — нежный, слегка разбеленный, нейтральный розовый. Анна:

«Он подходит большому количеству девушек и легко сочетается как с ахроматичными цветами (белый, черный, серый), так и с другими оттенками по правилам цветового круга».

С чем сочетать розовый цвет

Розовый + белый или молочный — нежно и элегантно.

Розовый + зеленый (от фисташкового до изумрудного) — свежее весеннее настроение.

Розовый + голубой или синий — насыщенно, но сдержанно.

Розовый + красный — смело и небанально.

Розовый + коричневый — динамично, но не вызывающе.

Розовый + сливочный/песочный — свежо и романтично.

Розовый + фиолетовый или винный — для тех, кто готов привлекать внимание.

Что еще добавить в образ

Если светло-розовый правильно подобран к внешности, в образе он будет работать как отличная база. Его можно комбинировать с самыми разными принтами и формами.

«Например, к розовой блузке можно надеть даже самую сложную юбку — с животным принтом, цветочным узором, декором или рюшами. Аналогично к розовым брюкам или юбке подойдет практически любой верх», — подчеркивает стилист.

Не бойтесь и розовых вещей с принтом. Они позволяют создавать интересные сложные образы по принципу растяжки цвета: когда аксессуары и другие предметы гардероба подбираются в тон одному из цветов, присутствующих в принте. Таким образом, принт визуально связывает все элементы образа воедино.

Total look

Образы полностью в розовом — смелое, но красивое решение. Особенно интересно они выглядят, если сочетать несколько оттенков разной насыщенности, а не один тон. Анна: