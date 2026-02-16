Блогерша показала светящуюся грудь и взволновала пользователей сети

Блогерша Сиван Тайер показала светящуюся грудь и взволновала пользователей сети. На соответствующий ролик, размещенный в ее TikTok, обратило внимание издание People.

Инфлюэнсерша с никнеймом sivan.tm поднесла фонарь телефона, направив свет на грудь, и продемонстрировала светящийся ярко-красным цветом имплант.

«Сколько лет прошло, пока я не обнаружила это», — подписала она ролик.

Публикация стала вирусной и набрала 254 тысячи лайков и 846 комментариев под постом. Юзеры принялись активно обсуждать необычное явление.

«Подождите, у меня такого не было», «Мой парень обнаружил у меня то же самое вчера вечером», «Они светятся в темноте?», «Ну, теперь мне нужно это попробовать», — написали они.

В интервью изданию Тайер призналась, что идея проверить свою грудь после пластики пришла ей в голову от другой девушки в интернете, и она подумала, что такое свечение невозможно.

Помимо этого, инфлюэнсерша обнаружила еще один необычный факт о теле после пластики. Во время отжиманий она заметила, что ее грудь расходится влево и вправо, приобретая странный внешний вид.