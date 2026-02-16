47-летний футболист снялся топлес и раскрыл секрет молодости

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд снялся в откровенном виде в пустыне и раскрыл секрет молодости. Фото и интервью публикует мужской журнал Men's Health.

47-летний футболист предстал на размещенных кадрах в шортах, носках и кроссовках. Кроме того, он показал на камеру тело топлес, выполняя при этом упражнения.

Во время съемки Фердинанд рассказал журналистам издания, что для него спорт — это не обязанность, а образ жизни. По его словам, функциональные тренировки помогают ему поддерживать себя в форме и ментальное здоровье.

«Функциональные тренировки позволяют оставаться и чувствовать себя как можно моложе, понимаете? Как можно дольше. Я не хочу быть одним из тех старых дедушек, которые говорят, что они ничего не могут сделать. Я не хочу быть одним из таких дедушек», — признался знаменитость.

