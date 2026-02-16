Как самостоятельно создать форму бровей

Для оформления бровей в домашних условиях важно правильно определить свою форму, которая подчеркнет достоинства. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных специалистов.

Они советуют приложить карандаш к лицу так, чтобы он проходил от крыла носа через внутренний уголок глаза, — это будет начало брови. После этого нужно провести карандаш через зрачок — точка пересечения будет наивысшей точкой изгиба брови. Для определения конца брови нужно провести карандаш от крыла носа через внешний уголок глаза.

«Обладательницам тонких бровей следует избегать слишком резких линий и отдавать предпочтение мягким, естественным формам. Если же брови густые и широкие, можно немного скорректировать их форму, удаляя лишние волоски и придавая им аккуратный вид», — отметили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что создавать форму бровей в домашних условиях важно только днем, при ярком освещении и перед удобно расположенным большим зеркалом. Перед внесением корректив они советуют обрисовать контур нужной линии карандашом и смазать кожу смягчающим кремом или провести по ней кубиком льда, чтобы уменьшить боль. Специалисты подчеркнули, что перед менструацией процедуру лучше отложить, потому что в этот период неприятные ощущения могут оказаться сильнее.