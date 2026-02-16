Трихолог рассказал об уходе и питании для здоровья бровей

Правильный уход и питание важны для здоровья и красоты бровей. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-трихолог Вероника Черкасова.

Так, она советует регулярно использовать масла, чтобы укрепить волоски, сделать их более густыми и блестящими. Например, можно наносить касторовое масло, масло усьмы, репейное масло на ночь, чтобы улучшить кровообращение и стимулировать рост волосков. В рацион питания стоит включать продукты, богатые витаминами и микроэлементами, особенно витаминами группы В и Е, цинком и биотином.

«В моей практике я часто сталкиваюсь с тем, что женщины пренебрегают уходом за бровями. Я лично наблюдала, что регулярное использование масел и правильное питание способны творить настоящие чудеса. Клетки кожи обновляются, волоски становятся крепче, и брови приобретают ухоженный вид», — отметила Черкасова.

До этого эксперты говорили, что создавать форму бровей в домашних условиях важно только днем, при ярком освещении и перед удобно расположенным большим зеркалом. Перед внесением корректив они советуют обрисовать контур нужной линии карандашом и смазать кожу смягчающим кремом или провести по ней кубиком льда, чтобы уменьшить боль. Специалисты подчеркнули, что перед менструацией процедуру лучше отложить, потому что в этот период неприятные ощущения могут оказаться сильнее.