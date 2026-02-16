53-летняя женщина рассказала о неожиданных последствиях неудачной пластики

Жительница Коннектикута Вера Шагас раскрыла неожиданные последствия неудачной пластики. Материал с ее комментарием публикует People.

53-летняя блогерша рассказала, что в 2023 году решилась на глубокую подтяжку лица в Бразилии за 35 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей). Однако спустя три месяца результат восстановления не соответствовал ожиданиям женщины. Так, Шагас столкнулась с зудом на лице, изменением внешнего вида шеи и ушей, а также онемением нижних зубов и подбородка.

«Никто меня не предупреждал, что все будет именно так. Никто об этом не говорит. Вот что происходит, когда операция идет не по плану. Вот о чем вам не рассказывают», — пожаловалась она.

Кроме того, собеседница издания призналась, что, помимо физического дискомфорта, некоторые симптомы оказали значительное эмоциональное воздействие на нее. Вместе с тем женщина уточнила, что она пожалела о выборе своего хирурга, имя которого решила не раскрывать.

«До моего опыта я рассматривала пластическую хирургию как тщательно спланированную, безопасную процедуру, в основе которой лежало прежде всего доверие к профессионалу. Я считала, что выбор известного хирурга и следование установленному порядку приведут к предсказуемым и положительным результатам», – Вера Шагас, блогерша

В результате она перенесла повторные операции у другого врача в Нью-Йорке, но проблемы по-прежнему остались.

«После всех осложнений и многочисленных исправлений моя точка зрения по поводу пластики значительно изменилась. Я поняла, что регалии и репутация не всегда гарантируют безопасность, и что пациентам нужно задавать больше вопросов и защищать себя на протяжении всего процесса», — заключила Шагас.

