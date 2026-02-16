Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном виде для модного бренда Skylrk, создателем которого является ее муж, канадский певец Джастин Бибер. Фото появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

29-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом кадре без штанов. Она позировала в укороченной облегающей майке, толстовке с капюшоном и трусах с низкой посадкой.

Фото: Лента.ру

Кроме того, на странице бренда опубликованы фото, на которых знаменитость продемонстрировала фигуру в спортивных мини-шортах и худи. На других кадрах она примерила кожаный бомбер.

В июне прошлого года стало известно о конфликте Джастина и Хейли Бибер, который вызвал слухи о возможном разводе пары. По словам инсайдеров, модель была крайне раздражена и в резкой форме высказалась о муже, назвав его «ребенком». Оказалось, что она неоднократно настаивала на необходимости профессиональной помощи для возлюбленного.