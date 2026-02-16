Как gorpcore и аутдор-одежда стали частью повседневности

Чтобы надеть треккинговые кроссовки, больше не нужно планировать восхождение. Техническая одежда давно вышла за пределы гор и лесов и уверенно закрепилась в мегаполисах. Мембранные куртки, пуховики, обувь с агрессивной подошвой, спортивные боди — всё это стало базой городского гардероба. Мы живём среди асфальта, но выглядим так, будто готовы сорваться в поход в любую минуту.

© Just Talks

Этот сдвиг начался не вчера. После эпохи хипстеров и бума athleisure офис постепенно перестал диктовать строгий дресс-код. Девушки ходили на работу в легинсах и кроссовках, парни примеряли флисовые кофты и шапки, вдохновляясь айтишниками из Кремниевой долины. Вместо идеи «я здесь и сейчас» появилась другая — «я бы лучше был где-то в горах». Так родился gorpcore — термин, который в 2017 году предложил журналист издания The Cut Джейсон Чен. Название отсылает к туристическому миксу из орехов и сухофруктов, а по сути описывает моду на одежду для хайкинга в повседневной жизни.

На место минималистичных кроссовок пришли треккинговые модели. Например, Salomon — бренд, основанный в 1947 году в Анси как мастерская по производству лыжных креплений. После перехода под контроль Amer Sports в 2005 году марка усилила глобальное влияние и неожиданно стала символом городского стиля. Их модели без классической шнуровки носят не альпинисты, а рейверы и те, кто стоит в очереди за бранчем.

Похожая история у Scarpa и Salewa. Эти бренды создавались для серьёзных маршрутов, но сегодня их выбирают люди, которые максимум выбираются в горы раз в сезон. Остальное время они проводят в офисе или за презентацией в Keynote.

Vibram с их FiveFingers появились в 2005 году и задумывалась как компромисс между ощущением босой стопы и защитой подошвы. Спустя годы она вернулась в моду и стала частью городских образов. В Копенгагене их носят с капри и мини-юбками. Количество покорённых вершин при этом остаётся нулевым.

Пуховики тоже прошли путь от экипировки до статуса мастхэва. The North Face стал обязательным элементом гардероба миллениалов. Даже Ким Кардашьян выпустила лыжную коллаборацию своего бренда Skims с этой маркой. Moncler, основанный в 1952 году недалеко от Гренобля, превратился из производителя горной экипировки в глобальный люкс под руководством Ремо Руффини. Коллаборации с дизайнерами и артистами закрепили за ним статус модного игрока.

Сближение аутдора и люкса стало трендом последних лет. В 2020 году Демна показал на подиуме кроссовки, созданные вместе с Vibram для Balenciaga. Год спустя Gucci объединился с The North Face. Похожие союзы появились у On и Loewe, Hoka и Moncler, Jil Sander и Arc’teryx. Даже Rihanna вышла на сцену Супербоула в кроссовках Salomon, созданных для Maison Margiela.

Почему всё это так зашло? Пандемия изменила наш фокус. Закрытые квартиры заставили мечтать о природе, воздухе и свободе движения. Вместе с этим изменилась и идея тела. Теперь важно не только хорошо выглядеть на фото, но и быть выносливым, гибким, готовым к нагрузке. Философ Хан Бён-Чхоль писал о переходе к обществу эффективности, где человек сам требует от себя максимума. Техническая одежда идеально вписывается в эту логику. Она символизирует готовность к любому сценарию.