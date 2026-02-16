Todes и Choupette представили совместную коллекцию для детей

Российский бренд детской дизайнерской одежды Choupette и международная сеть студий танца Аллы Духовой TODES выпустили совместную коллекцию. Слоган капсулы – «Танцуй как TODES, сияй как Choupette» – отражает суть партнерства двух лидеров в своих индустриях.

Choupette создает одежду, подчеркивающую уникальный стиль ребенка, а TODES воспитывает в учениках уверенность в себе и стремление к творческому совершенству. Новая коллекция брендов призвана стать инструментом для самовыражения, позволяя детям чувствовать себя комфортно, стильно и раскрепощенно как на репетиции в студии, так и в повседневной жизни.

Коллекция TODESх Choupette построена на функциональной базе: топы, футболки, худи, шорты, футболки, спортивные брюки, леггинсы. При этом дизайнеры Choupette добавили характерные детали: стильные разрезы на голенищах, ироничную надпись «через не могу» на майках, деликатные стразы на базовых моделях. Акцентами стали свободные брюки и предметы второго слоя, декорированные динамичными линиями, которые подчеркивают пластику движения.

В основе палитры капсулы классические чёрный и белый, дополненные энергичным красным в качестве яркого акцента. Свободный анатомический крой не сковывает даже самые сложные движения и позволяет двигаться на сцене или в жизни свободно, а высококачественные материалы обеспечивают терморегуляцию и комфорт в течение всего дня.

Ключевым требованием при разработке коллекции TODESх Choupette стала устойчивость к нагрузкам. Поэтому модели многократно тестировали в реальных танцевальных классах вместе с учениками студий TODES – до тех пор, пока она не стала безупречной и по дизайну, и по функциональности.

«Для нас в Choupette детская одежда – это не просто вещи. Это первый инструмент для самовыражения, способ сказать миру: “Вот он я!”. Мы обратили внимание на смелость TODES, его драйв и бескомпромиссность, и облачили их в эстетику Choupette. Получилась одежда, которая дает ребенку самое важное: уверенность быть самим собой», — комментирует сооснователь и директор по развитию TM Choupette Анастасия Василькова.