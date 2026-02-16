Дочь Сидни Кроуфорд вышла в свет в «голом» платье без бюстгальтера

Дочь супермодели Сидни Кроуфорд Кайя Гербер вышла в свет в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кайя Гербер посетила 41-й церемонию вручения премии Film Independent Spirit Awards, которая прошла 15 февраля в Лос-Анджелесе. Модель позировала на дорожке в черном полупрозрачном макси-платье с узором без бюстгальтера. Манекенщица добавила к наряду туфли на каблуках и серьги. Звезде подиумов уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

В январе 24-летняя Кайя Гербер стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На обложке модель предстала в белом кружевном платье, которое сочетала с черной кожаной курткой, чулками и туфлями на маленьком каблуке. Манекенщице сделали объемную прическу и макияж с черными стрелками и помадой.

В конце ноября Кайю Гербер подловили папарацци в Беверли-Хиллз. Модель появилась на публике в черном облегающем мини-платье, синей шубе средней длины и туфлях на каблуках. Манекенщица также добавила к образу массивные серьги-кольца.