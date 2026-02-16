Дизайнер объяснил, как встретить Масленицу стильно

Меховой жилет поможет создать стильный образ на Масленицу. Об этом «Газете.Ru» рассказал дизайнер, член Президиума Российской палаты мод, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Алексей Егоров.

«Искусственный мех — один из главных героев зимы 2026. Меховая жилетка, шаль или шарф поверх обычной куртки создают эффект многослойности и привносят в образ легкую театральность. Даже базовый пуховик заиграет по-новому, если дополнить его меховым элементом. Это отсылка к традициям ряженых, когда мех символизировал тепло и защиту от холода», — заявил эксперт.

Егоров рекомендовал женщинам сочетать длинные юбки или платья-туники с водолазками, добавляя меховую жилетку и платок. По его словам, удачные цветовые комбинации — терракотовый с желтым акцентом или бордовый с золотом. Он отметил, что ботинки на тракторной подошве и ушанка завершат образ, соединяя традиции с современностью.

Дизайнер посоветовал мужчинам рубашки в мелкую клетку, свитеры или жилетки в сочетании с меховым воротником или бомбером. По мнению эксперта, обязательный элемент — шапка-ушанка или траппер, ставшие главным аксессуаром сезона.

«Ушанка универсально идет всем — мужчинам, женщинам и детям. Черная, коричневая или рыжая, с меховой оторочкой — это самый трендовый аксессуар 2026 года. Для масленичного образа добавьте красный или желтый шарф как солнечный акцент», — рекомендовал Егоров.

Еще одна важная деталь праздничного гардероба, как утверждает эксперт, — пояса.

«Широкие тканевые, кожаные или плетеные варианты носят поверх платья, свитера или куртки. Они структурируют силуэт и вносят народный колорит, превращая повседневную одежду в праздничную», — заявил дизайнер.

Он также рекомендовал использовать круглые мотивы в украшениях и принтах, поскольку они отсылают к главному символу Масленицы — блинам и солнцу.

«Брошь, кулон или значок с солярными знаками, принты с кругами или розетками становятся узнаваемым масленичным кодом. Золотые или медные украшения, крупные кольца или цепи завершают композицию», — отметил эксперт.

Егоров обратил внимание, что масленичная мода доступна каждому — большинство образов можно собрать из того, что уже есть в шкафу. Эксперт считает, что достаточно добавить несколько ярких акцентов.

«Главная цветовая палитра праздника — красный, оранжевый, желтый, золотой, терракотовый, бордовый и горчичный. Эти цвета представлены в коллекциях ведущих кутюрье», — поделился дизайнер.

Он также напомнил, что главное правило масленичной моды — сочетание яркости, тепла и комфорта.