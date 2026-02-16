Бывшая жена Моргенштерна похвасталась часами за полмиллиона рублей

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Дилара Зинатуллина подарила себе на День святого Валентина часы за полмиллиона рублей. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя блогерша и предпринимательница предстала на размещенных кадрах в полупрозрачном черном наряде, оформленном вырезом на груди. Перед ней лежала коробка, в которой находились часы люксового бренда Tiffany & Co. Известно, что стоимость модели составляет 7,6 тысячи долларов (около 580 тысяч рублей).

«Пока что у меня нет парня, поэтому на 14 февраля порадовала себя сама!» — подписала инфлюэнсерша публикацию.

В июле прошлого года Дилара Зинатуллина похвасталась новым Mercedes стоимостью от 15 миллионов рублей.