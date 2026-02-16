Модель Наоми Кэмпбелл кардинально сменила имидж

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл снялась с кардинально новым имиджем. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Наоми Кэмпбелл стала героиней нового выпуска журнала Elle! На обложке супермодель предстала в парике с короткой стрижкой и объемной укладкой. Манекенщица позировала с макияжем с черной тушью и красным блеском для губ. Звезда подиумов была одета в черно-белую рубашку в полоску, желтый жакет и серьги Chanel.

В декабре папарацци подловили Наоми Кэмпбелл, когда она направлялась на вечеринку в ночной клуб Maison Close в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное боди, жакет с меховой отделкой, джинсы-клеш цвета индиго с разрезом и кроссовки Nike Air Max Muse. Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, браслетами и кольцами. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж.

В ноябре Наоми Кэмпбелл появилась на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards. Супермодель продемонстрировала на мероприятии рваную стрижку. Манекенщица позировала перед фотографами с макияжем в естественном стиле.