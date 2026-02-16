50 оттенков блонда: от платины до медового заката

Кажется, что перейти на светлую сторону хотя бы раз, хотела перейти каждая. Даже ярые фанаты темных оттенков нет, нет, да и думали «А не покраситься ли мне в блонд?». Кто-то доводит мысли до конца, кто-то так и не решается на кардинальные перемены. Проблема в том, что блонд — это не один цвет, а целая система координат.

И если попасть не в свой тон, можно получить усталое лицо вместо сияния. Зато правильно подобранный блонд работает как хороший свет в кино: кожа выглядит ровнее, глаза ярче, а весь образ — дороже. Вместе с профессиональным колористом, специализирующемся на окрашиваниях любой сложности Екатериной Рей, разбираемся в «50 оттенках блонда» и кому они подойдут.

Платиновый блонд

Это самый светлый и самый требовательный вариант. Чистый холодный оттенок без намека на золото или беж делает внешность более контрастной. Кожа кажется светлее, черты лица — четче, образ — выразительнее. Платина сразу бросается в глаза и не прощает небрежности ни в окрашивании, ни в укладке.

«Чтобы получить идеальный платиновый блонд, нужна качественная база. Особенно, если натуральные волосы темные. Осветление должно быть аккуратным и равномерным, иначе оттенок будет грязным. Ну и приготовьтесь, что платиновый блонд требует регулярного тонирования и серьезного ухода. Если готовы регулярно посещать мастера, пересмотреть свой уход и тратить, тратить, тратить — это вариант для вас», — говорит Екатерина.

Пепельный блонд

Сдержанный, холодный оттенок с серо-бежевым подтоном. Выглядит спокойнее и мягче, чем платина, но при этом остается в холодной гамме. Пепельный блонд часто смотрится естественно, особенно на базе русых волос. И не пугайтесь, вы не будете выглядеть так, словно вы поседели.

«Оттенок хорошо балансирует тон кожи, особенно если есть склонность к покраснениям. Он делает образ аккуратным и современным. Однако пепельный цвет быстро теряет холодную чистоту, поэтому его нужно поддерживать тонирующими средствами. Про качественный уход тоже забывать не стоит, иначе волосы будут выгдядеть ломкими и тусклыми», — комментирует колорист.

Медовый блонд

Теплый, мягкий, с золотистым подтоном. Медовый блонд заметно освежает лицо, смягчает грубые черты лица. Он особенно красиво смотрится на коже с теплым или нейтральным подтоном, добавляя ей визуального тепла.

«Медовый блонд один из самых комфортных светлых оттенков. Он не требует экстремального осветления, не выглядит слишком контрастно и легко вписывается в повседневный стиль. Цвет выглядит живым, натуральным и придает волосам дополнительный объем. Отличный вариант для девушек со средней длиной волос», — отмечает Екатерина.

Карамельный блонд

Более насыщенный и глубокий вариант теплого блонда. В нем сочетаются бежевые и золотистые нюансы, иногда с легким янтарным подтоном. Карамель редко выглядит плоско — даже при однотонном окрашивании цвет кажется многогранным, объемным и выразительным.

«Карамельный блонд хорошо подходит девушкам, которые хотят примерить на себя светлый оттенок волос, но без кардинальных изменений. Окрашивание визуально делает волосы чуть плотнее и смягчает весь образ. Оттенок часто выбирают для сложных техник окрашивания с плавными переходами: так цвет выглядит особенно естественно и дорого», — говорит эксперт.

Песочный блонд

Нейтральный светло-бежевый оттенок, который находится между теплой и холодной гаммой. Он не дает выраженной желтизны и не уходит в серый, поэтому и не нуждается в слишком частом тонировании. Песочный блонд выглядит очень стильно и аккуратно, прекрасно сочетается с большинством оттенков кожи, разными стилями одежды и макияжа.

«Оттенок часто рекомендуют девушкам, которые сомневаются в выборе направления. Он помогает освежить лицо, не создавая резкого контраста. Песочный блонд хорошо подходит для первого осветления, потому что выглядит естественно и не требует впоследствии слишком сложного и дорогого ухода», — подчеркивает Екатерина.

Жемчужный блонд

Светлый оттенок с деликатным перламутровым подтоном. Он холодный, но красиво переливается на свету. При определенном освещении может уходить в пепельный блонд. Цвет кажется более сложным и многомерным за счет красивого перелива. Волосы выглядят гладкими, эластичными и ухоженными.

«Жемчужный блонд требует аккуратного осветления и регулярного тонирования, чтобы сохранить перламутровый нюанс. Но ухаживать за ним достаточно сложно. Само окрашивание — не из дешевых, в принципе, как и любой блонд. Хороший новости: цвет волос визуально выглядит более дорогим», — отмечает эксперт.

Клубничный блонд

Светлый оттенок с мягким розовато-золотистым подтоном. Последний заметен, но не выглядит слишком ярко или вызывающе. Тут главное не переборщить с акцентом и розовым оттенком, иначе волосы будут чересчур клубничные. Что, в принципе, не плохо, но уже не будет блондом.