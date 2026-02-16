Нюша вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте

Певица Нюша показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Нюша вышла на публику в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и перьями. Верх наряда знаменитости был украшен стразами. Певица дополнила образ кожаными ботфортами на каблуках и ожерельем. Исполнительнице уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и розовым блеском для губ. Звезда выступила на концерте МУЗ-ТВ, посвященном Дню всех влюбленных.

«Влюбляйтесь в себя, в жизнь, друг в друга», — подписала пост артистка.

© Соцсети

В декабре Нюша стала гостьей церемонии вручения премии журнала Hello! Для закрытого светского мероприятия певица предпочла черное маски-платье с поясом, который был украшен кристаллами. Поп-исполнительница дополнила образ блестящем браслетом и кольцом. Знаменитости собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали вечерний макияж с черными стрелками.

В январе Нюша снялась без макияжа и укладки, прикрыв фигуру бежевым полотенцем и демонстрируя ноги. Певица сделала несколько процедур для лица и тела у косметолога в Дубае.