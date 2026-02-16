Норт Кардашьян запустит бренд одежды и украшений

Дочь модели и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт собирается запустить свой бренд одежды и украшений. Об этом сообщает издание The Sun.

© Соцсети

По информации журналистов, Ким Кардашьян подала три заявки на регистрацию товарного знака для новой линии продукции «NOR11» в различных категориях. Название состоит из первых трех букв имени ее старшей дочери и возраста, в котором та придумала коллекцию одежды. Предполагается, что Норт Уэст выпустит под своим брендом одежду, аксессуары, часы и ювелирные изделия.

© Газета.Ru

В январе 12-летняя дочь Канье Уэста впервые представила собственную песню на сцене. Девочка выступила перед 42 тысячами зрителей в Мексике на концерте отца. Она спела о недавно сделанном пирсинге на пальцах.

До этого Норт Уэст опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором позировала в парике с голубыми длинными волосами. Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста также надела пирсинг и сделала макияж с наращенными ресницами, контурингом, румянами и коричневым блеском. Девочка была запечатлена в белой футболке, серых штанах и цепочке с блестящей подвеской. Интернет-пользователи раскритиковали Ким Кардашьян из-за пирсинга у ее дочери.