Девушка актера Джейсона Стэйтема Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в платье с перьями.

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли показала бекстэйдж со своей недавней фотосессии в Сиднее. На одном из фото модель предстала в облегающем платье с телесным верхом и юбкой, украшенной перьями. Манекенщица позировала перед камерой с распущенными волосами и макияжем. Знаменитость лежала на песке на фоне океана.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Рози Хантингтон-Уайтли снялась в темно-синем прозрачном макси-платье с золотой вышивкой, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала на фоне панорамного окна. Снимок был сделан во время пребывания манекенщицы в Австралии.

В декабре Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем стали гостями презентации художественной выставки сына певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи Рокко. Модель выбрала для закрытого мероприятия молочное макси-платье с глубоким декольте и зеленые остроносые туфли на каблуках. Образ манекенщицы дополнила сумка в тон к обуви. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой.