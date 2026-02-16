Певицу Риту Ору раскритиковали из-за фото в купальнике. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

35-летняя Рита Ора показала кадры, сделанные во время пребывания в Сиднее. На одном из фото певица предстала перед камерой в черном крошечном бикини и солнцезащитных очках. Исполнительница позировала с мокрыми волосами и без косметики на пляже у камня. Однако интернет-пользователи не оценили фигуру знаменитости.

«Слишком худая», «Невероятная фигура? Взгляните на фотографию Софии Лорен в возрасте 28 лет», «У нее не невероятная фигура, у нее совсем нет талии, она просто худая», — писали читатели Daily Mail.

На прошлой неделе Рита Ора устроила фотосессию во время подготовки к своему выступлению на Открытых играх мастеров в Абу-Даби, которые состоялись 6 февраля. Певица сидела в ванной и прикрывала грудь рукой. Поп-исполнительница позировала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, блестками, румянами, контурингом и блеском для губ.

До этого Рита Ора опубликовала фото, где предстала в леопардовом бикини, которое сочетала с красной косынкой и черными солнцезащитными очками. Певица убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Поп-исполнительница позировала, лежа на пальме.