Девять классных праймеров, с которыми макияж станет еще лучше

Утро бывает разным: суетливым по будням и неторопливым по выходным, когда макияжу можно уделить чуть больше времени. В любом из существующих сценариев облегчить создание мэйкапа поможет правильная основа. Собрали 9 праймеров под любой запрос.

Ухаживающая база с увлажняющим эффектом Moonlight Glow Primer, Arive Makeup

Ответ на случай, когда хочется продлить стойкость макияжа без ощущения маски на лице. База ложится тонким слоем, увлажняет кожу и придаёт ей золотисто‑перламутровое сияние.

Матирующая база SOS Primer, Clarins

Когда до важной встречи остаются считанные минуты, а принтер для макияжа ещё не изобрели, спасение выглядит так. База создаёт ровный тон, сглаживает несовершенства и делает лицо более отдохнувшим и свежим. Кремовая текстура работает как мягкий фильтр — незаметный на коже, но заметный в отражении.

Праймер‑сыворотка с золотом для сияния кожи, Holika Holika

Красивый макияж для вас и эстетичный акцент для туалетного столика. Праймер‑сыворотка с частицами коллоидного золота выравнивает тон кожи, «блюрит» поры и продлевает стойкость макияжа, чтобы к концу дня не было неприятных сюрпризов вроде подтёков и осыпавшихся теней.

Крем для лица Matte, Erborian

Многозадачный крем с матовым финишем и увлажняющей формулой. В качестве базы под макияж он закрывает несколько задач: маскирует поры, матирует кожу и визуально улучшает текстуру. С уходовыми функциями тоже полный порядок: крем помогает коже удерживать влагу и усиливает её барьерные свойства.

Праймер‑сыворотка Starry Glow, Dr. F5

Нет времени на полноценный уход перед выходом? Эта праймер‑сыворотка берёт задачу на себя: она делает кожу сияющей и подготавливает её к макияжу. В формуле много ухаживающих компонентов, текстура лёгкая и равномерно распределяется по коже. Многофункциональное средство для тех, кто ценит своё время — или просто немного проспал.

Крем Green Glow‑Up, Tovegan

Увлажняющий крем с дополнительным функционалом праймера. Он подсвечивает кожу и поддерживает её гидробаланс: запирает влагу в клетках, но при этом не закупоривает поры. При регулярном применении крем постепенно выравнивает тон и предупреждает появление следов постакне.

Матирующая основа Matte Prime, Promakeup Laboratory

Если нужен матовый финиш с мягким свечением, наносите эту основу тонким слоем перед тональным средством. Формула помогает контролировать выработку себума, визуально выравнивает текстуру и тон кожи, уменьшая покраснения. Основа подойдёт любому типу кожи, включая склонную к сухости: она не подчёркивает шелушения, а, наоборот, помогает их замаскировать.

Антиоксидантный гель‑праймер, Geltek

Ещё один универсальный комбо‑продукт: средство можно использовать как основу под макияж или как самостоятельный SPF‑гель. В роли праймера средство продлевает стойкость мейка, визуально сглаживает морщинки и поры и матирует кожу.

Праймер‑желе Jelly Grip, Essence

Увлажнить и зафиксировать — с этими задачами праймер справляется на пятёрку. Достаточно дать формуле время для активации эффекта сцепления, а затем наносить тональное средство — так макияж останется с вами до конца дня. Праймер можно использовать и соло: он красиво подсветит кожу будто изнутри и выровняет её текстуру.