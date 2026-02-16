Дуа Липа показала фото в крошечном бикини

Певица Дуа Липа опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фото с женихом, актером Каллумом Тернером.

© Соцсети

Дуа Липа публично поздравила возлюбленного с днем рождения и показала их совместные снимки. На одном их фото исполнительница и актер были запечатлены на яхте. Певица предстала в крошечном бордово-голубом бикини, золотых серьгах, ожерелье и часах. Артист позировал в черных плавательных шортах и солнцезащитных очках.

«С днем рождения моего любимого», — подписала пост знаменитость.

© Соцсети

14 февраля Дуа Липа и Каллум Тернер стали гостями Берлинского международного кинофестиваля. Певица вышла на красную дорожку в черном полупрозрачном макси-платье, которое сочетала с туфлями на каблуках и массивным ожерельем с бриллиантами. Поп-исполнительнице уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с тенями и оранжевой помадой. Каллум Тернер позировал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, коричневом брючном костюме и ботинках.

В январе Дуа Липа посетила показ бренда Chanel в Париже. Она позировала в пестром костюме с облегающей юбкой. Образ дополнили черно-белые туфли и серьги. Волосы певице уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.