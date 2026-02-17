Психолог Белкина: Накопление эмоций в себе так же вредно, как и постоянное их выплескивание

Психолог Юлия Белкина заявила, что молниеносная реакция и выплескивание эмоций не всегда полезно для здоровья, так как у настолько несдержанных людей организм чаще работает на износ. Тогда как другие могут копить в себе обиды на протяжении нескольких лет, не подавая вида.

«У холериков реакции достаточно быстрые. Нет разрыва между внутренним ощущением, эмоцией и поведенческим откликом. Гормоны выделяются моментально. Они как будто бы изнутри побиты этими гормонами. Итог — проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом из-за постоянных выбросов адреналина и кортизола», — объяснила психолог.

В беседе с «Радио 1» Белкина отметила, что противоположный тип – меланхолики и флегматики. Их молчаливое поведение может быть обманчиво. Но если они держат эмоции в себе, не значит, что они их не испытывают. Однако такой подход может приводить к депрессии и тревожным расстройствам. Существует даже теория, согласно которой онкологические заболевания порой становятся итогом накопления чувства вины и тревожности.

