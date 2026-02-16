Куртки рабочих и пожарных становятся главным трендом сезона

Ощущение, что все внезапно устали от фэшн-эквилибристики, всех этих сложностей с кроем, цветом и деталями. И поэтому дружно влюбились в простое и понятное — да еще и очень удобное.

© Freepik

Кто бы мог представить, что спецодежда так решительно и неотвратимо шагнет на подиумы? Куртки шпалоукладчиков и пожарных, вахтеров и охранников — как идеальный баланс между функциональностью и стилистической чистотой. Они сейчас переживают свой звездный час, спасибо дизайнерам, звездам подиумов и стритстайла. Стилист Алина Лобанова рассказала, какие именно куртки в моде, как и с чем их носить.

Простой лаконичный силуэт

Узнать ее несложно: прямой минималистский крой, плотная ткань, четкое плечо, крупные карманы — все в этой куртке работает на практичность.

«Силуэт получается простым и понятным, без намека на декоративность, и именно за счет этой прямоты образ выглядит дороже и спокойнее. В такой куртке есть дисциплина формы и линии — она структурирует и задает ритм», — рассказывает эксперт.

От формы к моде

Прототипы у этой вещи предельно практичные. Рабочие куртки механиков, пожарных, техников создавались, прежде всего, как защитная оболочка — от ветра, грязи, холода, искр, краски и так далее. Мода взяла эту эстетику, но сгладила ее жесткость. Укоротила длину, адаптировала объем, добавила более пластичные материалы. В итоге получилась гибридная модель — где индустриальная суровость соединяется с городской легкостью. Но подана она уже через призму модной оптики, с аккуратной посадкой и продуманными пропорциями.

С чем ее носят

Она одинаково органично смотрится и с прямыми джинсами, и с мини-юбками, и с широкими брюками. Ее носят поверх водолазок, рубашек, тонкого трикотажа. Часто — с высокими сапогами или грубыми ботинками, чтобы усилить утилитарный характер. Но не менее эффектно она работает и в более мягких сочетаниях — например, поверх платья или с шелковой юбкой (тут и каблуки не зазорно надеть!).

Цвет как продолжение идеи

Палитра у этой модели логично продолжает ее происхождение.

«В фокусе — все оттенки рабочей и милитаристской среды: оливковый, хаки, табачный, темная карамель, графит, угольный черный, выгоревший беж. Это цвета формы, инструментов, кожи, земли, асфальта», — говорит стилист.

Они не спорят между собой, легко сочетаются и делают вещь максимально носибельной. Даже в кожаной версии такие оттенки выглядят сдержанно, без глянцевой агрессии — скорее как видавшая виды добротная фактура.

Материалы и текстура

Материал здесь играет ключевую роль — он должен держать силуэт. Поэтому чаще всего используют плотную кожу, состаренную экокожу, вощеный хлопок, нейлон или грубый деним. Поверхность может быть матовой, слегка потертой, с ощущением рабочей долгой истории. Куртка выглядит вещью, которая проживет не один сезон и со временем станет только выразительнее.