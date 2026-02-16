Вы спите неправильно: как сон крадет вашу молодость и красоту

Мы привыкли думать, что молодость — это вопрос генетики, ухода и косметологических процедур. Но главный механизм anti-age включается не в кабинете специалиста, а ночью.

© Freepik

Именно во сне происходит восстановление организма. И если сон нарушен, организм переключается из режима регенерации в режим стресса, что напрямую отражается на нашей внешности. Подробнее об этом рассказала Анастасия Пантус, косметолог-эстетист, специалист по anti-age методикам.

Ночь, когда кожа либо обновляется, либо стареет

«Во время глубокого сна активируются ключевые процессы омоложения. Усиливается синтез коллагена и эластина — белков, формирующих каркас кожи. Повышается выработка гормона роста, который отвечает за регенерацию тканей и обновление клеток. Активируется клеточная детоксикация, снижается окислительный стресс», — говорит эксперт.

Если вы засыпаете поздно, ворочаетесь, просыпаетесь от каждого шороха, глубокий сон почти не наступает. И все эти волшебные процессы, так важные для нашей красоты и молодости, просто не запускаются в полную силу. Организм застревает в стрессе, и старение начинает ускоряться на биохимическом уровне.

Коллаген, гормон роста и биологический возраст

Коллаген — это архитектура лица, а эластин — его упругость. Их синтез наиболее активен именно в фазе глубокого сна, когда повышается уровень гормона роста. Этот гормон стимулирует фибробласты — клетки, вырабатывающие коллагеновые волокна.

«При хроническом недосыпе плотность коллагена снижается, ухудшается микроциркуляция, усиливаются процессы гликации — "склеивания" волокон сахарами. Кожа теряет способность удерживать форму, становится менее плотной, появляются мелкие морщины и ранние признаки птоза», — поясняет Анастасия Пантус.

Но гормон роста работает не в одиночку. Его активность тесно связана с уровнем мелатонина — именно он «отвечает» за ночное восстановление.

Мелатонин и кортизол: гормональный баланс молодости

Мелатонин — не просто «гормон сна». Это суперантиоксидант, который гасит воспаление и разрушает свободные радикалы. А еще он антагонист кортизола — того самого стрессового гормона, который разрушает все красивое.

Если вы засыпаете глубоко за полночь, допоздна скроллите соцсети и спите при свете, выработка мелатонина снижается. Кортизол остается повышенным даже ночью, что, увы, сказывается на внешности и утром отражение в зеркале вас не порадует.

«Высокий кортизол разрушает коллагеновые волокна, усиливает воспаление, провоцирует отечность и ухудшает цвет лица», — пояснят Анастасия.

Откуда же берется мелатонин? Его синтез напрямую зависит от серотонина, который формируется днем.

Серотонин: дневной фундамент ночной регенерации

«Серотонин образуется под воздействием дневного света и при достаточном уровне микронутриентов, включая магний, цинк и витамин B6. Именно из него вечером синтезируется мелатонин», — говорит эксперт.

Если днем вы в постоянном стрессе и дедлайнах, мало бываете на солнце, уровень серотонина снижается. Вечером становится труднее расслабиться, сон становится поверхностным.

Таким образом, качество сна — это отражение общего метаболического баланса.

Ночная детоксикация и обмен веществ

Полноценный сон — это «ночной клининг» для клеток. Организм чистит повреждения, выводит токсины, гасит воспаление, улучшает работу лимфы и чувствительность к инсулину.

«Если сон хронически нарушен, повышается инсулинорезистентность, усиливается задержка жидкости, воспаление становится фоновым. Это отражается на коже в виде тусклого цвета лица, отеков и снижения упругости», — говорит врач.

Молодость кожи — это, по сути, показатель здорового обмена веществ.

Сон как стратегия сохранения молодости

Когда человек засыпает до 23:00 в полной темноте и соблюдает стабильный режим, запускается естественная цепочка: днем формируется серотонин, вечером синтезируется мелатонин, ночью снижается кортизол, активируется гормон роста и усиливается синтез коллагена.

Так что, если вы хотите как можно дольше сохранить свою кожу сияющей, молодой и здоровой, начните сегодня не с баночки дорогого крема, а с вопроса: как я спала этой ночью?