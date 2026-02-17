Пять пар обуви, которые заменят весь гардероб: капсула на любой случай

В жизни есть два главных измерения: дресс-код (от строгого до спортивного) и погода (жара, дождь со снегом). Если их пересечь, получится сетка из повторяющихся сценариев. Задача — закрыть их минимумом пар без потери комфорта и уместности. Вот капсула из пяти позиций, которая покрывает почти все дни обычного горожанина.

Пара первая — кожаные кеды, лучше белые или молочные. Это база для повседневности и смарт-кэжуал на три сезона. Гладкая кожа проще в уходе, чем замша, а белый цвет дружит с чем угодно: джинсы, чиносы, платья, даже офисные брюки. Подошва должна быть цельной, резиновой, носок — slim, чтобы не топорщился под штаниной, советует канал стилиста Влада Красовского.

Пара вторая — строгие туфли. Дерби, оксфорды или лоферы черного или темно-коричневого цвета. Это для собеседований, встреч, театров и всего, где кеды уже не катят. Мужчинам лучше дерби — они универсальнее оксфордов. Женщинам — лоферы на низком ходу или устойчивые лодочки. Цвет выбирайте под гардероб: черный, если носите серое и темно-синее, коричневый — если база в бежевых и зеленых тонах.

Пара третья — ботинки для межсезонья и дождя. Челси, чакка или просто гладкие ботинки темно-коричневого цвета. Они спасают, когда кеды промокают, а туфли жалко. Подошва с протектором миллиметра три-пять, высота до щиколотки, материал — обработанная кожа или замша с пропиткой. Носите с джинсами, шерстяными брюками, пальто.

Пара четвертая — беговые кроссовки. Не городские кеды, а именно тренеры с амортизацией. Для спины и суставов это важно. Посадка: пятка сидит плотно, в носке запас полсантиметра-сантиметр. Подошва с пеной EVA, верх дышащий. В них вы ходите в зал, по маршрутам в 10 тыс. шагов, ездите в аэропорты.

Пара пятая — погодная, под ваш конкретный климат. Тут два варианта. Вариант А: если у вас стабильная жара под тридцать, берите сандалии или легкие лоферы без подкладки. Вариант Б: если часто дожди и снег — мембранные или резиновые челси, утепленные, с агрессивным протектором, чтобы не скользить. Выбирайте то, что в вашем городе случается чаще.

Что в эту пятерку не входит? Тяжелые трекинговые ботинки — они не нужны каждый день. Высокие каблуки и лаковые туфли — это для редких выходов, их можно иметь одной парой вне системы. Ультрамодные монстры на огромной подошве — быстро устаревают.

