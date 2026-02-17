Романтичные укладки в стиле «Бриджертонов»: четыре трендовые прически

После нескольких сезонов минимализма с гладкими пучками и идеальными бобами в моду возвращаются объём, кудри и сложные формы. Повод понятен: четвёртый сезон «Бриджертонов» уже обсуждают в соцсетях, а на экраны выходит новая версия «Грозового перевала». В воздухе витает романтика эпохи Регентства — пышные платья, светлая кожа и эффектные причёски.

© Just Talks

На подиумах весна–лето 2026 это настроение считывается сразу. Париж и Милан показали, что исторический вайб снова в игре. И если короткие стрижки никуда не исчезнут, то именно «дворцовые» укладки станут главным заявлением сезона.

Первая идея — свободные кудри с центральным пробором. Максимально героиня готического романа. На показах Dior, Louis Vuitton и Zimmermann модели выходили с мягкими волнами, которые создавали ощущение движения и лёгкой небрежности. Такой вариант не требует сложной конструкции, но даёт нужный драматический эффект. Волосы выглядят живыми, объём распределён по длине, а лицо остаётся открытым.

Вторая укладка — собранные волосы с акцентом на объём сверху и по бокам. На шоу Antonio Marras и Giorgio Armani стилисты показали интерпретацию причёски в духе Элоизы из «Бриджертонов». Волосы приподняты у корней, по бокам сохраняется пышность, а отдельные пряди у лица добавляют мягкости. Здесь важна текстура. Лёгкие волны помогают создать плотность и форму. Идеально для образов с объёмными рукавами и корсетными силуэтами.

Третий вариант — объёмный полураспущенный формат. На подиуме Anna Sui и LoveShackFancy показали причёску, которая балансирует между торжественностью и естественностью. Центральный пробор, приподнятая макушка и мягко спадающая длина. Несколько прядей у лица делают образ более живым. Это отличный способ добавить романтики без ощущения, что вы готовитесь к балу.

И наконец, коса в формате «перевёрнутого ободка». Шведский бренд Rave Review предложил интересное решение: одна коса проходит от виска к виску через затылок. Спереди получается аккуратная линия, а сзади можно выбрать любой финал — низкий хвост, пучок или ещё одну косу. Такой вариант выглядит сложным, но при этом остаётся носибельным.

2026 год возвращает удовольствие от игры с волосами. Можно добавлять объём, создавать форму, не бояться текстуры. Эпоха Регентства вдохновляет, но не требует точной реконструкции. Это скорее настроение — немного драмы, немного театра и много уверенности.